13 января, 11:44

Политика

Гражданин Израиля не смог пересечь российско-эстонскую границу с самоваром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эстонские пограничники не пустили в страну израильтянина, который хотел пересечь российско-эстонскую границу с самоваром. Об этом сообщает издание ERR, ссылаясь на пресс-службу Налогово-таможенного департамента балтийской республики.

По данным департамента, 25-летний гражданин Израиля планировал въехать на территорию Эстонии через контрольно-пропускной пункт в Нарве. Его направили на дополнительный досмотр во время прохождения зеленого коридора и обнаружили в багаже самовар, который, как заявили пограничники, подпадает под санкционные ограничения. Ему было вынесено предупреждение, после чего мужчине пришлось вернуться на территорию России.

При этом в материале не указано, под санкции какой страны подпал самовар и когда конкретно вводились ограничения.

Ранее Эстония начала установку пяти бункеров на границе с Россией. Как сообщалось в СМИ, в ближайшее время будут возведены еще 23 бункера. Ожидается, что они войдут в так называемую Балтийскую линию обороны.

