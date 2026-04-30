Президент Украины Владимир Зеленский сделает все возможное и невозможное, чтобы затянуть украинский конфликт. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он не удивлен, что противник запрограммировал беспилотники с искусственным интеллектом "Марсианин" для ударов в том числе по гражданским объектам, поскольку Киев идет на любые преступления в Донбассе с 2014 года.

По словам Пушилина, никакие военные преступления Украины не порицались со стороны мирового, западного сообщества.

"Со стороны неких западных стран это даже наоборот поддерживается", – уточнил он.

Глава ДНР добавил, что в России прорабатываются меры противодействия новым видам дронов и другого оружия, которое появляется у украинских военных.

Ранее американский президент Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Он выразил уверенность в скором разрешении конфликта, однако не назвал точных сроков.

