Стоматолог Мелехова: ананас может вызвать кровотечение при воспалении десен

Ананас может вызвать кровоточивость при воспалении десен, заявила изданию "Абзац" стоматолог Вероника Мелехова.

Врач объяснила, что это происходит из-за содержания во фрукте фермента бромелаина и довольно агрессивных органических кислот – лимонной и аскорбиновой. Первый по своим свойствам расщепляет белки, в совокупности с кислотами вызывая локальное раздражение слизистой и расширяя капилляры.

"У человека со здоровыми деснами и слизистой полости рта ананас вызывает ощущение легкого жжения во время употребления и минут 5–10 после. Но при наличии воспаленной слизистой, например, при гингивите или пародонтите, когда она уже отечна, а сосуды хрупкие, бромелаин провоцирует небольшое кровотечение из поверхностных сосудов", – указала врач.

Она уточнила, что у некоторых людей покалывание может появиться после первых 50–100 граммов ананаса, у других же не бывает проблем и при употреблении целого фрукта.

Однако повременить с ананасом следует пациентам с гингивитами, пародонтитами, стоматитами и травмами слизистой. Более того, фрукт не рекомендуется употреблять в первые 7–10 дней после любых хирургических вмешательств в полости рта, так как бромелаин разжижает кровь и разрушает кровяной сгусток, из-за чего появляется риск воспаления и последующего кровотечения, рассказала Мелехова.

"Нежелательно его есть и беременным – на фоне гормонального гингивита реакция будет максимальной", – предупредила специалист.

