Биохимик Ходос заявил, что любые отбеливающие пасты "убивают" зубы

Фото: 123RF/atlasfoto

Все отбеливающие пасты "убивают" зубы. Об этом предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос в беседе с Москвой 24.

Эксперт прокомментировал новый тренд у молодежи – отбеливание зубов энзимными пастами. В соцсетях зумерам обещают отбеливание "как у стоматолога" в домашних условиях, однако в действительности они получают хрупкие и уменьшающиеся в размерах зубы.

Пасты для отбеливания делятся на три основные группы: абразивные, с химическими отбеливающими компонентами, такими как пероксид водорода, и с энзимами.

Первые, по словам биохимика, действительно эффективны, но истончают эмаль, что в долгосрочной перспективе приводит к противоположному эффекту. Вместо белых зубов эмаль становится желтой из-за просвечивающего дентина, а также повышается чувствительность.

Ходос указал, что вторая группа считается менее агрессивной, однако также может вызвать микротрещины и раздражение слизистой оболочки, нарушая микробиом полости рта. При этом эффективность таких паст ниже, чем у абразивных.

"Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу "пока вы едите ананас, ананас ест вас", – обратил внимание эксперт.

Как он объяснил, при их использовании разрушается не только налет, но и слизистая оболочка, а также нарушается микрофлора. Результат может быть пятнистым, так как ферменты воздействуют на разные участки зуба неравномерно.

Исправить это можно только с помощью абразивной пасты, уточнил Ходос, однако добавив, что это еще больше повредит эмаль и сделает зубы чувствительными к температуре.

Для выбора зубной пасты нужно учитывать желаемый результат ее применения, рекомендовал ранее стоматолог-терапевт Наиль Шляпошников. По его словам, для снижения чувствительности подойдет паста с фосфосиликатом кальция-натрия, гидроксиапатитом калия, аргинином, нитратом и хлоридом, а для предотвращения образования кариеса – с кальцием, цитратом цинка, ксилитолом и гидроксиапатитами.