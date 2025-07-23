Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с жалобами на качество зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Данная категория продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", – напомнили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время ведомство организовало мониторинг безопасности продукции, которая поставляется на российский рынок. Граждан заверили, что все случаи нарушений будут рассмотрены. По ним примут необходимые меры.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам направлять обращения через официальные каналы связи.

Ранее аргентинские власти запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы, отеки и раздражения. После обращений пользователей Colgate Total Active Prevention Clean Mint запрет был введен также на распространение и рекламу товара.

В Аргентине уточнили, что в Бразилии на зубную пасту уже было подано свыше 11 тысяч жалоб. В обеих странах продается один и тот же продукт.

