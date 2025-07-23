В Аргентине запретили зубную пасту Colgate из-за жалоб на отеки и язвы

Фото: 123RF/rh2010

Аргентинские власти запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы, отеки и раздражения. Об этом сообщается на сайте Национального управления по контролю за лекарственными средствами, пищевыми продуктами и медицинскими технологиями (ANMAT).

Ведомство подчеркнуло, что после обращений пользователей Colgate Total Active Prevention Clean Mint был введен запрет на использование пасты, распространение и рекламу.

"Эта мера обусловлена растущим числом нежелательных явлений, о которых сообщили аргентинские потребители после использования зубной пасты Colgate Total Active Prevention Clean Mint, которое на сегодняшний день достигло 19 случаев", – говорится в сообщении.

В управлении также уточнили, что в Бразилии на зубную пасту уже было подано свыше 11 тысяч жалоб. В обеих странах продается один и тот же продукт, который выпускается на бразильском заводе.

По данному факту ANMAT организовало мониторинг случаев и призвало аргентинцев информировать о проблемах, появляющихся после использования Colgate. Ведомство отметило, что паста является косметическим средством, которое не должно приводить к побочным эффектам.

В мае текущего года Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Для этой категории товаров отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок. Данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования.

