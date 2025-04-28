Министр Мурашко: систему стоп-знаков на вредных продуктах нужно проработать с экспертами

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Идею о введении системы стоп-знаков на вредных продуктах необходимо проработать с общественностью и экспертами. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко РИА Новости.

В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева, представляющая партию "Новые люди", предложила ввести систему стоп-знаков на продуктах, которые могут навредить людям. Также она предложила добавить цветовые метки на упаковках продуктов, содержащих соли, сахар и жиры.

По ее словам, тогда граждане смогут лучше оценивать полезность приобретаемого товара. Соответствующее письмо она направила в министерство здравоохранения.

Мурашко отметил, что Минздрав готов рассматривать все инициативы, которые направлены на сохранение здоровья россиян. Также он добавил, что некоторые компании уже добровольно указывают на продуктах энергетическую ценность и содержание жиров. Кроме того, по его словам, ряд магазинов сейчас формируют специальные полки для здорового питания.

Ранее глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов попросил Роспотребнадзор и Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции проверить дубайский шоколад на фальсификат и опасные компоненты.

По словам общественника, после контрольной закупки и мониторинга было установлено, что большая часть образцов шоколада не соответствуют требованиям технического регламента.