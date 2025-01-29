Депутат Кузнецов предложил ввести штрафы за ложные сведения о продуктах питания

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В России предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме. Соответствующие поправки в КоАП РФ уже подготовили депутаты от "Единой России" Эдуард Кузнецов и Дмитрий Лоцманов, пишет ТАСС.

По их мнению, это влечет за собой нарушение прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риски поставки потребителям фальсифицированной, некачественной и/или небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Депутаты также привели данные Россельхознадзора, затрагивающие период с начала и до середины ноября 2024 года, в которых говорится о почти 10 миллионах подобных нарушений.

Такие большие значения провоцируют не только дальнейшие нарушения обязательных требований хозяйствующими субъектами, но и снижают объем качественной пищевой продукции в обороте, считают чиновники.

Причем, как подчеркнули авторы инициативы, значительное количество продукции, в отношении которой выявлены указанные нарушения, поставляется в государственные и муниципальные организации, а также реализуется в организациях торговли.

В связи с этим Кузнецов и Лоцманов хотят ввести в КоАП РФ новую статью "Нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме", за первичное нарушение которой будет устанавливаться ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, а на юрлиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

Между тем в России предложили ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы повысить качество и безопасность продукции. По словам главы комитета Госдумы по региональной политике Алексея Диденко, в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью рынка общественного питания в РФ.

Однако вместе с ростом спроса участились и случаи обращений россиян, связанных с качеством и безопасностью такой продукции. Особую обеспокоенность, отмечает Диденко, вызывают факты массовых отравлений из-за несоблюдения санитарных норм, использования недоброкачественных ингредиентов и отсутствия контроля за процессом приготовления.