Роспотребнадзор выявил в креме La Roche-Posay вызывающий рак бензол

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Роспотребнадзор выявил в составе крема La Roche-Posay канцероген бензол, который способен вызвать рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Сергея Леонова.

Надзорное ведомство обратило внимание, что на упаковке образца крема, купленного на маркетплейсе Wildberries, была размещена маркировка на иностранном языке, в которой были прописаны название производителя и продукта Effaclar Duo.



Данный образец не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее другой образец, который закуплен на сайте "ЕАптека", по заключению специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва", не содержит в составе бензол и соответствует регламенту.

В связи с этим ведомство отправило маркетплейсу письмо с требованием принять меры по недопущению реализации данного крема.

Позже представители Wildberries подчеркнули, что уже ознакомились с письмом службы и организовали внутреннюю проверку, по результатам которой карточки данного товара были заблокированы. В маркетплейсе также уточнили, что уделяют большое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе, проводя регулярный мониторинг онлайн-витрины на наличие запрещенных товаров.

Вместе с тем Роспотребнадзор проанализировал различные интернет-площадки, где была выявлена продажа аналогичных уходовых средств. Ведомство обратилось в прокуратуру столицы с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче требования для проведения проверок.

"Благодарю руководителя Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову за внимательное отношение к безопасности и здоровью граждан, а также за проведенную проверку и полученные результаты", – добавил Леонов.

Он подчеркнул важность данных мероприятий и отметил, что не всегда можно надеяться на добросовестность продавцов и соблюдение ими регламента.

В марте текущего года стало известно, что французская косметическая компания L'Oreal отзывает из продажи все партии кремов Effaclar Duo из-за обнаруженной в составе перекиси бензоила. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США уточнили, что вещество в больших количествах может вызывать лейкемию.

После этого Леонов обратился к Поповой с просьбой защитить россиян от "ядовитого" крема. Он отметил, что в прошлом году группа западных ученых и аналитиков частной лаборатории Valisure доказала, что бензол содержится в десятках известных брендов косметики.