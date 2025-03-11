L'Oreal отозвал косметику Effaclar Duo из-за вызывающего рак бензола в составе

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Французская косметическая компания L'Oreal приняла решение отозвать из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за того, что в нем содержится перекись бензоила. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Перекись бензоила помогает в лечении акне, так как убивает бактерии на коже. Однако, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вещество в больших количествах может вызывать лейкемию. В связи с этим L'Oreal отозвал все партии геля.

Ранее доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что при выборе кондиционера для белья важно внимательно изучить его состав, поскольку во многих из них присутствуют вредные для здоровья вещества.

По словам специалиста, одним из самых опасных ингредиентов в кондиционерах являются хлорорганические соединения, такие как триклозан. Несмотря на свои антибактериальные свойства, при длительном использовании он может оказывать влияние на гормональный баланс организма и делать бактерии устойчивыми к антибиотикам, предупредил химик.

