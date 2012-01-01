Ученые предупреждают об опасности талька в косметике

Научное издание ScieneAlert опубликовало статью о том, что многие косметические средства содержат асбест – опасное канцерогенное вещество. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Сегодня нам кажется, что асбест – это строительный материал, изобретенный не так давно. Но человечество знакомо с ним уже многие века. Древнеримский писатель Плиний Старший когда-то писал: "Есть особый камень, который растет в пустынях Индии... Из него делают погребальные рубашки, чтобы заворачивать тела вождей при сожжении их на костре, и салфетки, которые можно раскалять на огне".

Существует легенда о том, как Акинфий Демидов привез Петру I прекрасную белоснежную скатерть со своего уральского завода. Во время трапезы он демонстративно опрокинул на скатерть тарелку супа, вылил бокал красного вина, а затем смял скатерть и бросил ее в камин. Затем, достав из огня, показал царю: на ней не осталось ни единого пятнышка. Эта скатерть была сделана из уральского хризотил-асбеста. Демидовские крепостные рабочие достигли совершенства в изготовлении асбестовых тканей: из них делали ажурные дамские шляпки, перчатки, кошельки, сумочки и кружева. Они не требовали стирки, их кидали в огонь, и через несколько минут после охлаждения их можно было снова носить. И при всей своей эластичности асбестовая ткань прочнее стальной проволоки на разрыв.

По сути асбест – это минеральные волокна естественного происхождения, когда-то его даже поэтично называли "горным льном". Он не проводит ток, не горит, не растворяется в воде, химически инертен, на него не действуют ультрафиолетовое излучение, озон, кислород, отсутствуют выделения вредных газов, паров, излучений.

На первый взгляд асбест – идеальный материал, который с вот уже полторы сотни лет активно применяется в строительстве, автомобильной промышленности и так далее. Но несколько десятков лет назад выяснилось, что асбестовая пыль является мощным канцерогенным веществом при попадании в дыхательные пути. Его тонкие волокна проникают в легкие, где остаются надолго, и в результате многолетнего раздражения клеток вызывают рак. Многие страны законодательно запретили или существенно сократили использование асбеста.



Однако исследователи нашли новую опасность: асбест может оказаться в составе многих косметических средств, а именно тех, в составе которых есть тальк. Тальк – это тоже минерал из класса силикатов, и настолько похож на асбест, что эти два минерала часто залегают вместе. Но если асбест постепенно выходит из применения, то тальк есть, как может показаться, абсолютно везде. Это основной компонент детских присыпок, им пользуются атлеты и скалолазы, им присыпают резиновые перчатки, обувь и покрышки, его добавляют в машинные масла и таблетки, он даже зарегистрирован в качестве пищевой добавки E553b. Но главное, тальк – это один из ингредиентов косметической пудры, теней, румян и так далее.

Поскольку косметику используют на лице, ее частицы легко проникают в дыхательные пути. И опасность заключается в том, что в тальке могут оказаться асбестовые волокна. Недавно исследователи изучили восемь популярных косметических средств, содержащих тальк. Проведя осмотр под электронным микроскопом, они смогли обнаружить асбест в двух образцах. Проблема в том, что в год на планете добывается больше 7 миллионов тонн талька, и проверить все это количество микроскопами физически невозможно. Тальковый камень добывают открытым способом, из него отсеивают массивные попутные минералы, а затем используют разные методы очистки, которые все равно не дают стопроцентного результата.

Авторы статьи говорят, что в косметике на основе талька могут встречаться волокна асбеста, способные нанести вред здоровью человека. Однако шум, поднятый журналистами, пожалуй, можно игнорировать. Количество асбеста в пудре все равно ничтожно, и за всю жизнь человек вдыхает множество других, не самых полезных веществ. Отказываться от присыпок и резиновых перчаток, наверное, рановато. А призывать женщин поменьше пользоваться косметикой и вовсе бессмысленно.

Хотя...