Химик Дорохов посоветовал выбирать кондиционер для белья без триклозана

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При выборе кондиционера для белья важно внимательно изучить его состав, поскольку во многих из них присутствуют вредные для здоровья вещества. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, одним из самых опасных ингредиентов в кондиционерах являются хлорорганические соединения, такие как триклозан. Несмотря на свои антибактериальные свойства, при длительном использовании он может оказывать влияние на гормональный баланс организма и делать бактерии устойчивыми к антибиотикам, предупредил химик.

Кроме того, доцент посоветовал избегать средств с сильными искусственными ароматизаторами, поскольку они могут содержать большое количество химических добавок, вредных для кожи и дыхательных путей. Дорохов рекомендовал отдавать предпочтение кондиционерам с натуральными ароматическими маслами или совсем без запаха.

Специалист также предупредил о наличии в средствах для стирки оптических отбеливателей, которые способны вызывать аллергию. Вместо них лучше выбирать кондиционеры с натуральными энзимами, сообщил он.

В разговоре с Life.ru Дорохов рассказал о "жидких утюгах", завоевавших популярность из-за способности быстро разглаживать складки на одежде. Как отметил доцент, основой большинства таких средств является вода. Кроме того, в их состав входят катионные поверхностно-активные вещества или силиконы, а для плотных тканей используются "жидкие утюги" с энзимами.

Как отметил Дорохов, для таких материалов, как шелк и шерсть, стоит выбирать средства с мягкими компонентами. "Жидкий утюг" специалист посоветовал хранить в прохладном, сухом месте и вдали от прямых солнечных лучей, при этом нужно всегда плотно закрывать крышку, чтобы избежать испарения активных компонентов, добавил химик.

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