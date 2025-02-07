Парфюмер Александра Глюк назвала ароматы, которые поднимают настроение

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Парфюмы с цветочными и древесными нотами, а также цитрусовые ароматы способны поднимать настроение, рассказала Москве 24 парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, ментор Александра Глюк.

Она отметила, что цветочные ароматы давно известны своими успокаивающими свойствами. Например, лаванда снижает тревожность, а роза помогает почувствовать себя в безопасности.

"Хороши в этом плане и древесные ноты, не зря их часто используют во время медитаций. Особое внимание стоит обратить на пачули (аромат помогает справиться с напряжением) и на сандал, который способствует глубокому расслаблению", – отметила эксперт.



Александра Глюк парфюмер Почувствовать себя счастливее помогут и цитрусовые ароматы. К примеру, юзу отлично освежает и улучшает настроение. Помело избавляет от усталости и апатии. Мятный бергамот снимает стресс, повышает работоспособность, а лайм устраняет усталость и заряжает позитивом.

Кроме того, отлично работают с настроением пряные ароматы черного и белого перца. Они усиливают концентрацию и помогают преодолеть страхи. А запах корицы дарит ощущение тепла и поднимает мотивацию, отметила парфюмер.

"Еще прекрасно действует аромат гималайского кедра – он укрепляет нервную систему. Плюс запахи ветивера и киприола, которые делают человека более стойким и уверенным в себе", – добавила Александра Глюк.

При этом эксперт отметила, что можно использовать не только парфюм с перечисленными ароматами, но и эфирные масла.



"Выбрав понравившееся, можно периодически капать одну-две капли масла в аромакулон или на аромакамень, расположив его рядом с рабочим местом", – отметила эксперт.

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия посоветовала мужчинам для первого свидания выбирать ароматы с теплыми древесными нотами, которые ассоциируются с надежностью. А девушкам – духи с цветочными нотами. Например, с мягким звучанием иланг-иланга или розы.