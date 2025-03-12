Депутат ГД Леонов призвал защитить россиян от крема La Roche-Posay, вызывающего рак

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Россиян нужно защитить от "ядовитого" крема La Roche-Posay, вызывающего рак. Соответствующее обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой направил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

"<…> проверить представленную информацию и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье граждан РФ", – говорится в документе.

Как отметил парламентарий, в 2024 году группа западных ученых и аналитиков частной лаборатории Valisure доказала, что бензол содержится в десятках известных брендов косметики. Эта лаборатория уже находила высокий уровень бензола в продуктах брендов Clinique, Proactiv, Clearasil и Taro.

Ранее в СМИ появилась информация, что французская косметическая компания L'Oreal отзывает из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за того, что в нем содержится перекись бензоила. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, это вещество в больших количествах может вызывать лейкемию.