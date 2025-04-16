Роспотребнадзор запросил данные об опасном веществе в препарате "Молекула"

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Роспотребнадзор подготовил официальное письмо с требованием немедленно предоставить все документы об опасном веществе в препарате для снижения веса "Молекула". Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Речь идет об обнаружении в препаратах "Молекула" и "Молекула плюс", которые рекламируются в социальных сетях, вещества сибутрамина. Информация об этом появилась в одном из СМИ по итогам исследования препарата. Утверждалось, что прием "Молекулы" может приводить к аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам.

В связи с этим Роспотребнадзор направил в адрес редакции официальное письмо с требованием представить все подтверждающие этот факт документы, включая наименование юрлица и/или ИП, которые реализовывали небезопасную продукцию на территории России.

"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее СМИ рассказывали, что в Великобритании зафиксировано более 80 смертельных случаев, связанных с применением препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, включая такие лекарства, как "Оземпик" и "Тирзепатид".

Российский эндокринолог Наталья Петрова предупреждала, что средство "Оземпик" замедляет процесс перехода пищи из желудка, что продлевает чувство сытости. Взамен оно вызывает побочные эффекты – тошноту, диарею, рвоту, головокружение и утомляемость.

