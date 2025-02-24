DM: более 80 британцев умерли из-за "Оземпика" и других препаратов для похудения

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В Великобритании зафиксировано более 80 смертельных случаев, связанных с применением препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, включая такие лекарства, как "Оземпик" и "Тирзепатид". Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным издания, на конец января было известно о 22 смертях, вызванных этими препаратами. Еще 60 летальных исходов произошли из-за приема лекарств, предназначенных для лечения диабета II типа.

Кроме того, еще около 35 человек скончались после использования препаратов "Виктоза" и "Саксенда".

В связи с этим Общество неотложной медицины призвало ужесточить контроль за реализацией таких препаратов и предупредило никогда не принимать лекарства, способствующие похудению, если они не были прописаны врачом.

Ранее эндокринолог Наталья Петрова предупредила, что у таких лекарств есть побочные эффекты, среди которых тошнота, диарея, рвота, головокружение и утомляемость. Она напомнила, что принимать любые лекарства следует только с назначения врача.