Глава компании, создавшей "Оземпик", стал человеком года по версии Financial Times

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Глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которая создала лекарство от диабета "Оземпик", Ларс Йоргенсен стал человеком года. Рейтинг составила газета Financial Times.

Йоргенсена отметили за роль в реализации новой "модели упорных, настойчивых, но преобразующих инноваций". Речь идет о разработке средств от диабета "Оземпик" и "Вегови". На их создание у компании ушло несколько десятилетий.

По информации издания, британский банк Barclays прогнозирует, что продажи "Вегови" под руководством Йоргенсена в этом году достигнут 4,2 миллиарда долларов, в 2024 году – 7,3 миллиарда долларов. Между тем ожидается, что доходы от реализации "Оземпика" будут на уровне 13,3 миллиарда долларов в 2023 году и 16,5 миллиарда долларов – в следующем.

Ранее американская исполнительница Тейлор Свифт стала лидером в рейтинге "человек года" по версии журнала Time, обойдя Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби. Она возглавила список впервые.

Также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США в списке Forbes. Состояние американского предпринимателя оценивается в 251 миллиард долларов, что примерно совпадает с показателем прошлого года, тогда Маск тоже возглавил данный список.