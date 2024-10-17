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17 октября, 10:46

Общество

Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в аптеках аналогов "Оземпика"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поставки аналогов препарата "Оземпик" в Россию продолжаются, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о нехватке данного лекарства сразу в нескольких российских регионах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

О том, что в российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога "Оземпика" – препарата "Семавик", ранее сообщил РБК. Данного лекарства, по информации СМИ, не оказалось в наличии в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. Причины не назывались.

В Росздравнадзоре же уточнили, что в случае необходимости дистрибьюторы оперативно пополняют запасы лекарства в аптеках, поэтому информация о нехватке данного препарата не соответствует действительности.

Также Росздравнадзор уточнил, что на данный момент зарегистрированы 4 лекарства в форме раствора для подкожного введения, три из которых были выпущены в России. Сейчас эти препараты активно вводятся в гражданский оборот. Так, по данным ведомства, с начала года в оборот направлено уже свыше 1,3 миллиона упаковок.

При этом сейчас в гражданском обороте находится более 500 тысяч упаковок, из которых в аптеки направлено 130 тысяч единиц лекарств, а еще свыше 26 тысяч – в аптеках Москвы.

"В случае временного отсутствия в конкретной аптеке препарата с конкретным торговым наименованием можно сделать выбор в пользу другого лекарства с тем же действующим веществом", – посоветовали покупателям в Росздравнадзоре.

В течение года продажи лекарственных средств, содержащих семаглутид, который продается под маркой "Оземпик", значительно выросли. Это произошло благодаря появлению альтернативных препаратов, которые россияне применяют не для лечения диабета, а для снижения веса.

Так, за восемь месяцев 2024 года в России было продано более 829 тысяч упаковок лекарственных средств с международным непатентованным наименованием "Семаглутид" на сумму 4,9 миллиарда рублей. За аналогичный период 2023 года было продано 206,8 тысячи упаковок на сумму 2,1 миллиарда рублей.

При этом с января по август было продано более 561 тысячи упаковок "Семавика" и около 226 тысяч упаковок "Квинсенты". Продажи оригинального препарата "Оземпик" составили всего 25 400 упаковок.

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