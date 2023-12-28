Кабмин разрешил выпуск в РФ аналога препарата от диабета "Оземплик"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российское правительство выдало принудительную лицензию фармкомпании "Герофарм" на выпуск детского препарата от диабета "Семавик", являющийся аналогом датского лекарства "Оземпик". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Герофарма".

Отмечается, что в течение одного года компания сможет выпускать препарат без согласия владельца патентов.

"Герофарм" – первая в стране компания, которая зарегистрировала аналог "Оземпика". Как пишет агентство, он с марта этого года почти полностью исчез с прилавков российских аптек.

Ранее Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу проработать механизмы по ускоренной регистрации препаратов и актуализировать данные по локализации производств лекарств и медизделий. Отмечается, что все распоряжения российского правительства должны быть выполнены до 1 февраля следующего года.

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