28 декабря, 11:25Общество
Минздрав и Минпромторг РФ проработают механизмы ускоренной регистрации лекарств
Фото: depositphotos/Manka
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу проработать механизмы ускоренной регистрации лекарств и актуализировать данные по локализации производств медикаментов и медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, ведомствам совместно с Росздравнадзором и Роспотребнадзором поручили актуализировать данные о потребностях в таких лекарствах и медизделиях, чтобы скорректировать их разработку и производство.
Все распоряжения правительства должны быть выполнены до 1 февраля 2024 года, говорится в сообщении правительства.
Кроме того, Мишустин поручил указанным ведомствам вместе с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом представить предложения по совершенствованию механизмов патентного права для самых востребованных зарубежных препаратов. Срок исполнения – до 1 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года столичные производители увеличили выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Московские предприятия производят болеутоляющие препараты, антибиотики, различные вакцины, средства для профилактики, лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, а также других заболеваний.
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