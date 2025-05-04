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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для этой категории товаров отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок. Данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно техническому регламенту таможенного союза, государственная регистрация не требуется.

Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на российском рынке. Случаи нарушений будут рассмотрены, также будут приняты необходимые меры, говорится в публикации.

Ведомство назвало безопасность потребителей приоритетной задачей. Если поступят обоснованные жалобы или несоответствия, то будет проведена дополнительная экспертиза с привлечением аккредитованных лабораторий.

Ранее Тверской суд Москвы приостановил работу итальянского ресторана Sartoria Lamberti на 60 суток. Роспотребнадзор в ходе проверки выявил свыше 10 нарушений, в том числе из-за несоответствия технического регламента в планировке производственных помещений предприятия общественного питания, где готовили десерты с кремом.

Кроме того, в одном из цехом не было бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, отсутствовала маркировка ножей для мяса и рыбы, а готовая продукция хранилась без указания срока годности.