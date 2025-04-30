В Москве на два месяца приостановили работу ресторана Sartoria Lamberti

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Тверской суд на 60 суток приостановил работу итальянского ресторана Sartoria Lamberti в центре столицы, сообщает ТАСС из суда.

Уточняется, что на прошлой неделе Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). В ходе проверки выявили более 10 нарушений, в том числе из-за несоответствия технического регламента в планировке производственных помещений предприятия общественного питания, где готовили десерты с кремом.

Протокол в отношении ресторана составил территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Центральному административному округу Москвы.

В ведомстве установили, что в одном из цехов хранился телефон и портмоне сотрудника, там также отсутствовало бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, ножи для мяса и рыбы были не промаркированы, готовая продукция хранилась без указания срока годности, потолочное и плиточное покрытие отсутствовало, что мешало качественной влажной уборке, а холодильники и плиты в некоторых местах были покрыты ржавчиной, жиром и грязью.

По информации СМИ, из ресторана изъяли более 10 килограммов блинов, масла и теста.

Сотрудники заведения заявили, что проверка проводилась в разгар рабочего дня во время выдачи блюд, но пообещали Роспотребнадзору устранить все выявленные недостатки, реализовать остатки готовых десертов и заключить контракт на поставку готовых кондитерских изделий.

Как сообщается, со стороны руководства ресторана с работниками провели разъяснительную беседу. Установлен дополнительный УФ-рециркулятор, усилен контроль за качеством выполнения уборочных работ, промаркирована вся продукция "во избежание подобных претензий" и восстановили потолок и плитку на полу. Заведение также обязалось закупить термометры и гигрометры для контроля за хранением продуктов и комплект разделочных досок.

По словам представителя заведения, контроль за выполнением стандартов ведется в формате онлайн-фиксации через видеонаблюдение. Также был разработан учебник по пищевой безопасности и регулярно проводятся тренинги и аттестации для всех сотрудников ресторана. Представитель отметил, что к началу судебного заседания по рассмотрению протокола в помещениях ресторана все было "отмыто и покрашено".

Итальянский ресторан Sartoria Lamberti был открыт в 2019 году. Он расположен при пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в центре столицы. Управляет заведением шеф-повар и ресторатор из Италии Уиллиам Ламберти. Мужчина живет в Москве более 25 лет.

Ранее сообщалось, что в столице стартует пилотный проект по оценке кафе и ресторанов с помощью специальной звездной системы. Проверять заведения будет Роспотребнадзор. На оценку будут влиять чистота, безопасность и качество продуктов. Результаты проверки будут появляться на фасадах заведений и в гастрономической карте.