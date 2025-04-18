18 апреля, 07:30Город
Московские рестораны начали ограничивать время пребывания гостей за столиком
Некоторые рестораны в Москве вводят ограничение на длительность визита – за столиком можно находиться не более 2–2,5 часа. Это объясняют желанием сдержать рост цен на блюда и сохранить выручку на прежнем уровне.
По словам рестораторов, высокая проходимость помогает поддерживать экономику заведений. Отмечается, что рестораны – это не антикафе и не бары, где доход формируется иначе. В среднем, считают владельцы, 2 часов достаточно, чтобы поесть и отдохнуть.
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