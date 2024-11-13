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13 ноября, 17:15

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Веранды кафе и ресторанов в Москве впервые станут всесезонными

Веранды кафе и ресторанов в Москве впервые станут всесезонными

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Уличные веранды кафе и ресторанов в Москве впервые станут всесезонными. Правительство Москвы разрешило владельцам заведений продолжать эксплуатацию таких конструкций в осенне-зимний период.

Власти города уверены, что это станет дополнительным фактором роста популярности московских кафе и ресторанов. Круглогодичное использование позволит рестораторам экономить на монтжных работах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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