Уличные веранды кафе и ресторанов в Москве впервые станут всесезонными. Правительство Москвы разрешило владельцам заведений продолжать эксплуатацию таких конструкций в осенне-зимний период.

Власти города уверены, что это станет дополнительным фактором роста популярности московских кафе и ресторанов. Круглогодичное использование позволит рестораторам экономить на монтжных работах.

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