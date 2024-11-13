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13 ноября, 14:45

Экономика

Президент МТПП Владимир Платонов рассказал, почему важно развивать собственную продукцию

Президент МТПП Владимир Платонов рассказал, почему важно развивать собственную продукцию

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Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что продукция, производимая в Москве, способствует ее узнаваемости. Он упомянул такие популярные товары, как торт "Москва", конфеты "Бабаевские" и шоколад "Аленка", которые с удовольствием покупают как москвичи, так и гости столицы.

Платонов подчеркнул, что столичные власти активно развивают направление "Сделано в Москве". МТПП также поддерживает конкурс, в рамках которого награждаются лучшие производители.

Большое интервью с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым выйдет в среду, 13 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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