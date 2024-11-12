Сергей Собянин рассказал, как платформа "Электронный дом" помогает москвичам

Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме. Сервису исполнилось 4 года. О преимуществах платформы рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, горожане все чаще прибегают к помощи "Электронного дома". Например, для проведения общих собраний собственников.

Только за последний год через сервис провели свыше 9 тысяч собраний. Популярны также и опросы на жилищные темы: установка шлагбаума, услуги консьержа и избрание председателя.

С помощью платформы также можно безопасно оплачивать коммунальные услуги и передавать показания счетчиков. На новый уровень вышло и общение между жильцами. В чат "Электронного дома" не могут попасть посторонние люди, что гарантирует удобство и безопасность коммуникации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.