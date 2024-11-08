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08 ноября, 12:15

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Шесть объектов инженерной инфраструктуры построили в ТиНАО с начала года

Шесть объектов инженерной инфраструктуры построили в ТиНАО с начала года

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Шесть объектов инженерной инфраструктуры построили в ТиНАО с начала года. Все они предназначены для обслуживания жилых районов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ввод в эксплуатацию ливневых очистных сооружений у станции метро "Корниловская" позволит избежать подтоплений. Плотина на реке Десне обеспечит надежную работу водохранилища вблизи поселка фабрики имени 1-го Мая и паводковую безопасность жилых домов в юго-западной части Щербинки.

Также инвесторы построили два очистных сооружения в поселке Шишкин Лес в Краснопахорском районе. Они же завершили реконструкцию канализационной насосной станции в деревне Александрово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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