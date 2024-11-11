11 ноября, 15:30Новости
Новости часа: московские ученые разработали 10 медицинских фантомов для обучения врачей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ученые разработали 10 уникальных медицинских фантомов для обучения врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Почти 95% детей-сирот в Москве нашли родителей, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Доходы Москвы в 2025 году впервые превысят 5 триллионов рублей, проинформировали в департаменте финансов.