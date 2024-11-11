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Новости

11 ноября, 15:30

Новости

Новости часа: московские ученые разработали 10 медицинских фантомов для обучения врачей

Новости часа: московские ученые разработали 10 медицинских фантомов для обучения врачей

Новости часа: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы от города с начала года

Собянин: программа льготной аренды позволяет создавать производства в ТиНАО

Новости часа: в Центре ИИ в градостроительстве появятся новые сервисы

Новости часа: в Москве создали медицинский фантом пояснично-крестцового отдела

Собянин: московские ученые разработали 10 уникальных медицинских фантомов

Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительств

Утром 10 ноября в Подмосковье сбиты 32 летевших на Москву беспилотника

Собянин: ПВО сбили еще 3 летевших на Москву беспилотника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ученые разработали 10 уникальных медицинских фантомов для обучения врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 95% детей-сирот в Москве нашли родителей, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Доходы Москвы в 2025 году впервые превысят 5 триллионов рублей, проинформировали в департаменте финансов.

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