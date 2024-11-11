Собянин: программа льготной аренды позволяет создавать производства в ТиНАО

Город выделил более 130 гектаров земли в ТиНАО для инвесторов, которые собираются создавать производства. Для них действует льготная ставка – 1 рубль в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что площади в Троицком и Новомосковском округах – это более половины всех предоставленных инвесторам на территории города. Таким образом Москва стимулирует развитие конкретных округов.

В Троицком и Новомосковском округах формируются крупные центры деловой активности и отраслевые кластеры. Так, во Внукове планирует построить завод по производству теплоизоляционных материалов. В районе станции Бекасово-Сортировочное наладят выпуск специальных плит и блоков.

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