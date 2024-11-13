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13 ноября, 11:30

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Президент МТПП Владимир Платонов объяснил, как работает система распознавания лиц в Москве

Президент МТПП Владимир Платонов объяснил, как работает система распознавания лиц в Москве

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Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов сообщил, что в Москве установлено около 300 тысяч камер видеонаблюдения, которые активно используются для поиска пропавших без вести и поимки преступников.

По его словам, за последние 5–7 лет с помощью системы распознавания лиц было обнаружено более 10 тысяч человек в розыске, около 9 тысяч из которых оказались преступниками, а 1 300 – пропавшими без вести. Платонов также отметил, что благодаря этим технологиям удалось вернуть 40 детей.

Большое интервью с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым выйдет в среду, 13 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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