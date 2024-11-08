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08 ноября, 07:15

Технологии

С помощью платформы "Электронный дом" москвичи смогут установить умные счетчики

С помощью платформы "Электронный дом" москвичи смогут установить умные счетчики

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В Москве теперь можно установить умные счетчики воды через платформу "Электронный дом". Показания будут сниматься автоматически и передаваться в городскую информационную систему для формирования платежного документа. Это удобно, так как не нужно самостоятельно записывать данные, а автоматическая передача исключает ошибки.

Платформа "Электронный дом" работает в Москве с ноября 2020 года и помогает горожанам управлять жильем онлайн. Пользователи могут своевременно получать важные уведомления, сообщать о неполадках и проводить общие собрания собственников в электронном формате.

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