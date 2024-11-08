08 ноября, 07:15Технологии
С помощью платформы "Электронный дом" москвичи смогут установить умные счетчики
В Москве теперь можно установить умные счетчики воды через платформу "Электронный дом". Показания будут сниматься автоматически и передаваться в городскую информационную систему для формирования платежного документа. Это удобно, так как не нужно самостоятельно записывать данные, а автоматическая передача исключает ошибки.
Платформа "Электронный дом" работает в Москве с ноября 2020 года и помогает горожанам управлять жильем онлайн. Пользователи могут своевременно получать важные уведомления, сообщать о неполадках и проводить общие собрания собственников в электронном формате.