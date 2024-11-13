Около 300 социальных объектов построят в Москве за три года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Порядка 300 объектов социальной, медицинской и другой инфраструктуры построят в Москве в течение трех лет. Они появятся в рамках Адресной инвестпрограммы, а также за счет инвесторов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в 2025–2027 годах в городе возведут 200 школ и детсадов, 31 объект здравоохранения и 36 спортобъектов.

В столице продолжается строительство физкультурно-озоровительных комплексов (ФОК), школ, детских садов и поликлиник. Так, в следующем году планируется завершить строительство ФОК в Северном Измайлове. Площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. Оно расположено внутри жилого массива и позволит местным жителям заниматься спортом рядом с домом.

Также сейчас на стадии строительства находятся свыше 130 объектов образования. В частности, в Богородском на Тюменской улице продолжается возведение школы на 600 учащихся за счет городского бюджета.

Вместе с тем в городе идет активное строительство объектов здравоохранения. Детские и взрослые поликлиники создаются по новому столичному стандарту. Здания оснащаются современным оборудованием, создаются комфортные зоны ожидания для пациентов, понятная навигация и условия для передвижения маломобильных горожан.

Ранее Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Ассигнования на соцподдержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие мероприятия составят половину расходов городского бюджета.

На оказание мер соцподдержки предусмотрено 690 миллиардов рублей, из них на выплату пособий и компенсаций в денежной форме – 374 миллиарда. Еще 316 миллиардов направят на предоставление мер поддержки в натуральной форме.