Собянин: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

600 артефактов, найденных на Тверской улице, археологи готовят к передаче в музейный фонд. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Все предметы обнаружили в 2022 и 2023 годах во время исследования территории, которая входила в состав Белого города, а затем – Камер-Коллежского вала. Работы велись на глубине от 3 до 7 метров, в результате специалисты обнаружили артефакты разных временных периодов. Большинство из них – это фрагменты керамических сосудов и печные изразцы.

Весь этот год над находками работали реставраторы, сейчас они готовят научный отчет для музейного фонда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.