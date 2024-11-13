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13 ноября, 09:45

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Собянин: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Собянин: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

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600 артефактов, найденных на Тверской улице, археологи готовят к передаче в музейный фонд. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Все предметы обнаружили в 2022 и 2023 годах во время исследования территории, которая входила в состав Белого города, а затем – Камер-Коллежского вала. Работы велись на глубине от 3 до 7 метров, в результате специалисты обнаружили артефакты разных временных периодов. Большинство из них – это фрагменты керамических сосудов и печные изразцы.

Весь этот год над находками работали реставраторы, сейчас они готовят научный отчет для музейного фонда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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