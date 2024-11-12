Москва развивает туристический тренд на путешествия через поколения

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Москва развивает тренд на путешествия через поколения, в рамках которого в столицу приезжают бабушки и дедушки с внуками. По прогнозам, это может поспособствовать в том числе росту в сфере культурно-познавательного и развлекательного туризма, передает порта мэра и правительства города.

Пожилые люди все более активно путешествуют с внуками во всем мире. Рост интереса к такому виду туризма связан прежде всего с демографическими факторами и переменами, которые произошли в образе жизни старшего поколения. Так, одними из самых популярных видов skip-gen-туризма (путешествий через поколения. – Прим. ред.) становится отдых на природе. Люди "серебряного возраста" привозят внуков в национальные парки, посещают с ними исторические и культурные достопримечательности, а также отправляются вместе в круизы и зарубежные поездки.

Развитие данного направления является перспективным и для московского туризма. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в начале 2024 года в России, не учитывая территорию Москвы и Московской области, проживали свыше 17,3 миллиона детей в возрасте от 5 до 15 лет. Специалисты оценивают потенциал семейных поездок в столицу в 6–12 миллионов путешествий ежегодно. При этом средние траты семей с детьми на поездку в Москву в 2023 году достигли почти 40 тысяч рублей на человека. Это означает, что потенциальный экономический эффект внутреннего российского skip-gen-турпотока может приравниваться к 480 миллиардам рублей в год.

Старшее поколение и их внуки уже начали ездить в Москву, чтобы отдохнуть и провести время вместе. В планировании путешествия им помогает сервис Russpass, воспользовавшись которым можно выбрать достопримечательности, отели, музеи и рестораны, а также записаться на экскурсию, приобрести билеты и забронировать столик в кафе.

При этом репутацию одной из наиболее популярных площадок для семейного отдыха приобретает ВДНХ. Здесь туристы могут сфотографироваться на фоне фонтанов, посетить центр "Космонавтика и авиация", побывать в "Парке ремесел", поиграть с енотами на "Городской ферме" или понаблюдать за байкальскими нерпами в "Москвариуме". Посетители выставки также могут пройти по маршрутам "ВДНХ: побег от реальности" и "Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход", воспользовавшись бесплатным аудиогидом.

Не менее интересно провести время бабушки, дедушки и внуки смогут в кинопарке "Москино", на территории которого они найдут 18 съемочных площадок с разнообразными декорациями. Гостям представится возможность прогуляться по Дикому Западу времен золотой лихорадки, посмотреть на архитектуру Москвы ХIX и ХХ веков, а также побывать в русской деревне, аэропорту или на вокзале.

Планируется, что в будущем в Москве будет создано еще больше предложений для тех, кому нравится путешествовать через поколения, и туристов "серебряного возраста".

В первом полугодии 2024 года в Москве побывали более миллиона иностранных путешественников. За это время турпоток в столицу из стран дальнего зарубежья вырос на 70% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Москву выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями.

