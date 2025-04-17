Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дороги и тротуары в Москве промоют специальным шампунем. Работы будут проводиться 17, 18 и 19 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, с помощью концентрированного моющего средства можно убрать мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть водой. Коммунальщики будут мыть все асфальтобетонные и плиточные покрытия, парковки, тротуары и дворовые территории.

Также Бирюков пояснил, что моющее средство не содержит кислот и щелочей, оно полностью разлагается в почве, добавив, что после него специалисты промоют дороги обычной водой.

Кроме того, заммэра отметил, что коммунальщики проведут работы вручную там, где не сможет проехать спецтехника.

Коммунальные службы также продолжают промывку столичных фасадов и цоколей зданий. Во дворах и скверах прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.

Ранее пресс-служба Минтранса РФ заявляла, что подготовку всех трасс госкомпании "Автодор" к весенне-летнему периоду будет завершат до конца апреля. Для выполнения этих работ используется около 5 тысяч единиц спецтехники, включая 880 комбинированных дорожных машин, которые постепенно модернизируются для летнего обслуживания.