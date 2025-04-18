Продажи мотоциклов в России выросли на 36% в начале 2025 года

Продажи мотоциклов в России показали рост. Только за первые два месяца 2025 года было реализовано на 36% больше байков, чем за тот же период в прошлом году. По словам экспертов, спрос поддерживается за счет отсутствия утильсбора и относительной доступности двухколесной техники.

В 2024 году в стране продали 43 тысячи новых и 113 тысяч подержанных мотоциклов. В Москве зарегистрировано почти 100 тысяч единиц. Сегодня стать владельцем мотоцикла можно за 200–250 тысяч рублей, а популярные модели разбирают еще на этапе доставки.

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