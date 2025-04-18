Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за крестного хода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы временно перекроют из-за проведения крестного хода в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ограничения введут с 00:01 до 00:20 на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

В связи с этим автомобилистам рекомендовано соблюдать внимательность при выборе маршрута.

При этом метро и МЦК будут открыты для входа до 02:00 в пасхальную ночь. Кроме того, примерно 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 03:30, а еще 18 регулярных ночных маршрутов продолжат работать в обычном режиме.

На Пасху также будут назначены дополнительные остановки у пригородных поездов ЦППК и МЖД. Уточнялось, что 9 поездов Белорусского направления остановятся на пункте Отрадное, 14 – на Здравнице, 8 – на Троице и 3 – на Миитовской, а 5 поездов Киевского направления – на Алабине.

