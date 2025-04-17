Москвичи могут сэкономить до 30% на поездках с помощью сервиса "МультиТранспорт"

Сервис "МультиТранспорт" объединил сразу несколько видов транспорта, включая кикшеринг. Он позволяет строить маршруты с пересадками и при этом сэкономить до 30% на поездках. Пользователям доступен безлимитный абонемент на весь общественный транспорт в зонах "Центральная" и "Пригород". В тариф можно включить такси, самокаты и велобайки.

На такси действует ограничение: не более 550 рублей за поездку на расстояние до пяти километров от станции метро, МЦК или МЦД. Всего в сервисе доступны девять видов транспорта. Подписку можно подключить через приложение "Метро Москвы" или Yandex Go, оплатить банковской картой или пэй-сервисами смартфона. Автоматическое продление не предусмотрено.

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