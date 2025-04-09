В Москве установили 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве установили еще 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Они появились на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, благодаря этому в городе запустят больше электробусных маршрутов и улучшат работу действующих.

"Мы продолжаем наращивать зарядную инфраструктуру на конечных станциях. Это позволяет быстрее заменять автобусы на инновационные электробусы российского производства. Всего в столице работают уже более 370 зарядных станций", – сказал он.

Между тем в 2025 году столичный парк пополнится примерно 650 новыми электробусами, а также свыше 250 зарядными станциями. Москва занимает первое место в Европе по количеству таких транспортных средств. Городские электробусы соответствуют самым строгим стандартам обслуживания пассажиров, а также позволяют уменьшить негативное воздействие на экологию столицы.

Всего с 2018 года москвичи и гости столицы совершили около 650 миллионов поездок на электробусах. Ликсутов отмечал, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге.

