Собянин: в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году столичный парк пополнится примерно 650 новыми электробусами, а также свыше 250 зарядными станциями. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, сейчас на 190 маршрутах работает свыше 2,3 тысячи электробусов, которые каждый день перевозят более 900 тысяч человек.

Собянин подчеркнул, что Москва занимает первое место в Европе по количеству таких транспортных средств. Московские электробусы соответствуют самым строгим стандартам обслуживания пассажиров, а также позволяют уменьшить негативное воздействие на экологию столицы.

В этом году, по словам мэра, будет запущен серийный выпуск новейшей модели электробуса, которая выделяется от других своим увеличенным запасом хода после подзарядки. Тяговые батареи для этого транспортного средства планируется создавать на заводе в Красной Пахре.

С 2018 года москвичи и гости столицы совершили около 650 миллионов поездок на электробусах. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отмечал, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге.

Вице-мэр также напомнил, что в 2023 году столица заключила контракты с "КамАЗом" и "ЛиАЗом" на поставку 1 200 электробусов, что стало крупнейшей закупкой данного вида транспорта в Европе. Всего с 2018 года Москве передано 2 300 электробусов. Их обслуживают на 12 площадках Мосгортранса.

