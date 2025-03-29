Электробусы вышли на новый маршрут т81 в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Три современных электробуса российского производства вышли на новый маршрут т81 в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экологичный транспорт проходит между станциями метро "Беляево" и "Битцевский парк", благодаря чему, по словам вице-мэра, жителям юго-западного округа стало комфортнее добираться до важных объектов и шести станций подземки.

"Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта и делать поездки горожан комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – привели слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

Между тем в столице скорректировали шесть маршрутов автобусов и электробусов в ВАО, САО и ТиНАО. В Троицке объединили маршруты № 168 и № c174, а маршрут № 906 продлен до улицы Промышленной по новой улице Академика Франка.

Автобус № т75 стал № 635. Кроме того, маршрут № 643 перестал работать – автобусы распределят на более востребованные направления.