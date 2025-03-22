Два электробусных маршрута запустили в ЮЗАО и ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два электробусных маршрута запустили на юго-западе Москвы и в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Экологичный транспорт вышел на маршрут с954 от станции метро "Беляево" до улицы Академика Капицы и на маршрут с156 от станции "Филатов Луг" до микрорайона "В" Троицка. Они охватывают восемь районов Москвы и довозят жителей до важных соцобъектов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что на указанных маршрутах курсируют 13 электробусов.

Между тем в столице скорректировали шесть маршрутов автобусов и электробусов в ВАО, САО и ТиНАО. В Троицке объединили маршруты № 168 и № c174, а маршрут № 906 продлен до улицы Промышленной по новой улице Академика Франка.

Автобус № т75 стал № 635. Кроме того, маршрут № 643 перестал работать – автобусы распределят на более востребованные направления.