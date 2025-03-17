Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": конечную станцию наземного транспорта открыли на станции "Потапово"

"Мой район. Новости": конечную станцию наземного транспорта открыли на станции "Потапово"

Замена трамвайных путей продолжается на Трифоновской улице

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Городские камеры показали трафик на столичных дорогах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 марта

"Суперджет" с российским двигателем совершил первый полет

Городские камеры показали, насколько загружены столичные дороги

Городские камеры показали трафик на московских дорогах

Уровень шума от трамваев будет снижен на Трифоновской улице в Москве

Дептранс рассказал, кто из москвичей регулярно оплачивает проезд в общественном транспорте

Автобусы и электробусы будут ходить еще быстрее в ТиНАО. Возле метро "Потапово" построили конечную станцию наземного транспорта. Теперь маршрут будет начинаться в этом же районе, а водителям не придется тратить время, чтобы доехать до начальной точки или вернуться в парк.

Еще один плюс таких станций в том, что они имеют разворотную площадку, поэтому водителям не нужно выезжать на проезжую часть, чтобы совершить разворот и выйти на линию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика