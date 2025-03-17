"Мой район. Новости": конечную станцию наземного транспорта открыли на станции "Потапово"

Автобусы и электробусы будут ходить еще быстрее в ТиНАО. Возле метро "Потапово" построили конечную станцию наземного транспорта. Теперь маршрут будет начинаться в этом же районе, а водителям не придется тратить время, чтобы доехать до начальной точки или вернуться в парк.

Еще один плюс таких станций в том, что они имеют разворотную площадку, поэтому водителям не нужно выезжать на проезжую часть, чтобы совершить разворот и выйти на линию. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".