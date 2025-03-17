В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 6 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.