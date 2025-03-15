В Москве обновят дорожное покрытие на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе. Планируется заменить 650 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Работы будут проводить по ночам, с частичным ограничением движения транспорта. Задействуют более 2 тысяч дорожников и почти 2 тысячи единиц спецтехники.

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