Фестиваль "Крымская весна" пройдет в центре Москвы с 14 по 19 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Крымская весна" пройдет на Тверской площади в Москве с 14 по 19 марта. Для горожан организуют творческие мастер-классы, посвященные крымской культуре, а на сцене состоится программа с песнями и танцами народов полуострова.

В творческой студии на Тверской площади гостей познакомят с уникальными ремеслами региона. Они смогут создать сувениры своими руками. Посетителям предложат изготовить свечи из натуральной вощины с лавандой, произрастающей в Крыму, создать браслет из натуральной кожи и цветочные украшения из пластичного бархатистого фоамирана, а также смастерить панно из черноморских ракушек для домашнего декора.

В торговых шале крымские предприниматели представят крафтовые сыры, натуральную косметику, эфирные и растительные масла, крымские чаи. Гости фестиваля смогут купить шоколад без сахара и химических добавок с биоэкстрактами растений, кожаные сумки ручной работы, сувениры и косметику, крымскую продукцию из экологически чистых материалов.

Кроме того, горожане и гости столицы смогут попробовать стейк из форели в цитрусовом маринаде, жульен с мидиями и креветками, жареную черноморскую барабульку, филе крымского судака и плов с мидиями.

До 18 марта на фестивале будут выступать музыкальные коллективы Крымской государственной филармонии. Концерты пройдут с 13:00 до 20:00. Вокально-хореографический ансамбль имени Л. Д. Чернышевой "Таврия" выйдет на сцену с программами "Крымская душа", "Любите Россию", "Русь святая", "Никто не забыт, ничто не забыто" и "Песни и танцы народов Крыма".

Ансамбль "Подворье" представит вокальные циклы "Крым с Россией навсегда", "За флаг моего государства", "Мы через песню видим мир", "Порыв души рождает песню" и "Песнь о море в народной душе".

Вместе с тем перед зрителями выступят и солистки Крымской государственной филармонии – народная артистка Республики Крым Эльмира Налбантова, заслуженная артистка Республики Крым и Республики Татарстан Динара Хафизова и лауреат международных конкурсов Алена Проскурякова.

Между тем фестиваль "Триумф джаза" пройдет в Москве с 14 по 18 марта. В день открытия на сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки выступит квартет Бутмана совместно с солисткой Fantine. Кроме того, во втором отделении Бутман и актер Виктор Добронравов представят премьеру джазового спектакля "Петя и Волк".

