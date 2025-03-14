Фестиваль "Крымская весна" предлагает гостям блюда крымской кухни

В столице начался фестиваль "Крымская весна", главная площадка которого расположена на Тверской площади. Гостей ждут творческие мастер-классы и выступления музыкальных коллективов Крымской государственной филармонии.

Попробовать блюда крымской кухни можно в более чем ста ресторанах города. Например, в кафе "Одесса-мама" на Тверской, Шаболовке и Проспекте Мира предложат зеленый салат с пармезаном и креветками, солянку из окуней и белой рыбы, барабульку и вареники с кальмарами.

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