Экономист Бархота отметил решающее значение мнения москвичей в вопросе цирка

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Мнение жителей столицы стало определяющим в выборе облика нового здания Большого Московского цирка. Об этом заявил независимый экономист Андрей Бархота.

"<...> Принципиальное значение имеет то, что москвичи имеют право решающего голоса в отношении концепции цирка и его расположения. Их мнение стало главным фактором в принятии решения о переносе цирка", – заявил Бархота.

Как отметил специалист, цирковое искусство всегда представляло огромный интерес для москвичей, что, по его мнению, связано с семейным характером и зрелищностью цирков. Новый цирк превзойдет по своему масштабу ранее проектируемые и построенные сооружения, считает экономист.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка, проголосовав в системе "Активный гражданин". По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро АПЕКС, которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Изначально новое здание цирка планировалось построить на месте старого. Как отмечал мэр Москвы, здание, возведенное более 50 лет назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей.

Глава города обращал внимание, что в старом цирке душно и протекает крыша, а животные находятся в условиях, которые им не подходят. Отремонтировать старое здание можно, но создать там хорошие условия нельзя, подчеркнул он. Собянин призывал сделать из классического циркового манежа бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду.

К началу марта свыше 250 тысяч человек проголосовали в опросе "Каким будет московский цирк?" в системе "Активный гражданин". Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Мнения голосующих разделились по поводу его месторасположения: примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% посчитали нужным выбрать новую площадку, а еще 23% решили положиться на экспертов.

Город учел мнение самой важной в данном случае аудитории — детей, которые и являются самими преданными поклонниками этого жанра.

Место строительства нового цирка выбрали осознанно, это не случайность. Мневниковская пойма — перспективный новый район, с хорошей транспортной доступностью. Здесь есть пространство для современных решений, и именно в таком месте создадут цирк, технически оснащенный и соответствующий лучшим мировым практикам.