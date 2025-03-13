Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка, проголосовав в системе "Активный гражданин". Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

В первой серии голосований москвичи однозначно признали необходимость строительства нового Большого цирка, во второй – выбрали лучшую визуальную концепцию будущей площадки.

Как отметил мэр Москвы, впервые вместе со взрослыми участие в голосовании приняли несовершеннолетние горожане – на платформе "Активный гражданин – детям". Большинство взрослых (85%) согласились с тем, что мнение детей надо учесть.

"По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро АПЕКС, которую поддержали 29% взрослых и 42% детей. Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время", – написал Собянин.

Он подчеркнул, что впереди – большая и непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального здания цирка.

По словам главы города, новый Большой Московский цирк в разы превзойдет по своим возможностям и мощности старую площадку. Мэр Москвы поблагодарил горожан за активную позицию в реализации сложных социально значимых проектов.

Изначально планировалось построить новое здание цирка на месте старого. Как отмечал Собянин, здание, возведенное более 50 лет назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей.

Глава города обращал внимание, что в старом цирке душно и протекает крыша, а животные находятся в условиях, которые им не подходят. Отремонтировать старое здание можно, но создать там хорошие условия нельзя, подчеркнул он. Собянин призывал сделать из классического циркового манежа бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду.

К началу марта свыше 250 тысяч человек проголосовали в опросе "Каким будет московский цирк?" в системе "Активный гражданин". Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Мнения голосующих разделились по поводу его месторасположения: примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% посчитали нужным выбрать новую площадку, а еще 23% решили положиться на мнение экспертов.

Специалисты и руководство Большого Московского цирка поддержали идею по выбору новой площадки для возведения объекта. Они обосновывают это технической сложностью воплощения в реальность этого масштабного проекта на старом участке, а также необходимостью сохранить работу коллектива цирка до завершения строительства нового здания.

В связи с этим было принято решение построить цирк в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер высказала мнение, что Большой Московский цирк станет площадкой для мероприятий международного уровня. По ее словам, в столичном цирке тоже работают большие профессионалы, которым были бы по силам подобные мероприятия мирового уровня, если бы у них была современная арена и оснащение.

В свою очередь, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что новое здание поможет вывести международные мероприятия на новый уровень, а также позволит активно развивать индустрию в России. Артисты должны делать уникальные шоу, о которых будет говорить весь мир, отметил он.