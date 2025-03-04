Ирина Винер поддержала создание современного московского цирка

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Большой Московский цирк станет площадкой для мероприятий международного уровня, заявила тренер по художественной гимнастике Ирина Винер в беседе с Агентством "Москва".

"Я не очень часто хожу в цирк, но с удовольствием смотрю международные соревнования в Монако, в других зарубежных городах. Всегда отмечаю, как современные режиссерские, технические, мультимедийные решения становятся прекрасным обрамлением для талантливейших артистов, гимнастов, акробатов", – рассказала Винер.

По ее словам, в столичном цирке тоже работают большие профессионалы, которым были бы по силам подобные мероприятия мирового уровня, если бы у них была современная арена и оснащение. Поэтому строительство нового здания станет значимым событием в мировом цирковом искусстве, подчеркнула Винер.

"Дворец гимнастики был подарком Москвы всему российскому спорту, а новое здание Большого Московского цирка наверняка станет подарком и его коллективу, и всему мировому цирковому искусству", – указала она.

Возведение нового здания цирка в столице поможет привлечь больше зрителей и поклонников такого искусства, рассказывал ранее хореограф Илья Авербух. По его мнению, новое здание цирка станет местом притяжения для горожан и гостей столицы.



Ранее 73% горожан поддержали создание в Москве одного из лучших в мире цирков. Но мнение голосующих разделились по поводу его расположения. Около 50% решили построить объект на историческом месте, но 27% решили выбрать новую площадку, а еще 23% призвали обратиться к экспертам.

Последние, в свою очередь, поддержали идею с новым местом, так как построить такой масштабный объект на старом будет технически сложнее. Кроме того, необходимо сохранить работу коллектива цирка до завершения строительства нового здания.

Поэтому власти города решили построить цирк в Мнёвниковской пойме, так как эта местность имеет хорошую транспортную доступность – сразу две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

На платформе "Активный гражданин" продолжается голосование о судьбе цирка. На этот раз гражданам предложили выбрать то, как будет выглядеть будущий объект.

